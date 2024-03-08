LTB ve KISAD iş birliğinde ''Anne Ben Büyüyorum Semineri'' yapıldı

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) ile Kıbrıs Kadın Sağlığı Araştırmaları Derneği (KISAD) iş birliğinde, Şht. Hüseyin Ruso Ortakokulu’nda, “Anne Ben Büyüyorum” semineri düzenlendi.

LTB’den yapılan açıklamaya göre seminerde, KISAD Eğitim, Farkındalık ve Savunuculuk ve Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Filiz Yarıcı tarafından kız çocuklarına bilgiler aktarıldı.

Ergenlik döneminin, çocuğun yaşam yolculuğunda deneyimlediği önemli bir süreç olduğunu ifade eden Filiz Yarıcı, bu süreçte sadece fiziksel değil hormonal ve ruhsal yönden de bazı değişiklikler meydana geldiğini belirtti.

Yarıcı, çocuğun hayatında gerçekleşen hızlı değişimlerle uyumlanmasının ve bu süreci sağlıklı olarak tamamlamasının ilerideki hayatını da olumlu anlamda etkileyeceğini kaydetti.

Seminerde, özellikle "adet yoksulluğu" ve "adet" konusunda farkındalık yaratmayı amaçlayan “Adet Yoksulluğuna Karşı Sen de Paylaş” projesi kapsamında Belediye Emekçileri Sendikası (BES) tarafından temin edilen pedler kız çocuklarına dağıtıldı.