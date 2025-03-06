LTB ve LTB Spor Kulübü “Geleceğin güçlü kadınları için spora destek” kampanyası başlattı

Kız çocuklarını spora teşvik etmenin ve fırsat eşitliği yaratarak başarılarını desteklemek amacıyla Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) kız spor takımlarına destek kampanyası başlattı.

LTB’den yapılan açıklamaya göre, LTB Spor Kulübü yönetiminin kararı doğrultusunda, belediye sınırları dahilindeki devlet ortaokullarına bağlı olan voleybol, fusbol ve atletizm gibi farklı branşlarda faaliyet gösteren kız spor takımlarının ihtiyaçları karşılanacak.

Lefkoşa Türk Belediyesi Sosyal Hizmetler Şubesi tarafından altı devlet ortaokulu ile yapılan ön görüşmelerde kız spor takımlarının ihtiyaç listeleri oluşturuldu. LTB’nin de yapacağı katkıyla öncelikle takımların ekipman ihtiyaçları karşılanacak.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı da konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Sosyal Hizmet Şubemizin bu yıl 8 Mart farkındalık çalışmaları çerçevesinde başlattığı ‘Geleceğin güçlü kadınları için spora destek’ projesine büyük önem veriyorum.” dedi.

Erken yaşta sportif aktivitelerine katılımın fiziksel, duygusal ve sosyal gelişime çok önemli katkıları olduğunu vurgulayan Harmancı, “toplum olarak özellikle kız çocukların farklı spor dallarıyla tanışması ve katılımlarının önündeki engellerin ortadan kalkması için çalışmak zorundayız. Bedenleriyle barışık, özgüveni yüksek, rekabet ve dayanışmayı bir arada geliştirmeyi öğrenen kız çocukları ilerinin güçlü ve başarılı kadınları olacak, toplumun dönüşümüne daha etkin katkı koyabilecek.” ifadelerini kullandı.

2021 yılında LTB’nin Gençlik Gücü iş birliği içinde kız futbol takımı kurduğunu hatırlatan Harmancı, LTB ve Spor Kulübü tarafından ortaokulların kız spor takımlarına sunulacak bu desteğin de bu alanda daha çok iş birliği ve dayanışmayı teşvik etmesini umduğunu belirtti.