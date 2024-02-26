LTB Yeni Dönem Kurs Kayıtları Başladı

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26/02/2024

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LTB Yeni Dönem Kurs Kayıtları Başladı

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) düzenlediği mevcut kurs programını yeni dernek, sanatçı ve uzmanlarla iş birlikleri aracılığıyla genişletiyor. Bu kapsamda çocuk ve gençler odaklı olmak üzere farklı yaş gruplarına yönelik yeni kurslar için kayıtlar 26 Şubat-1 Mart tarihleri arasında alınacak. Mart ayının ilk haftası itibarı ile başlayacak kurslar Yetişkinler için Temel Fotoğrafçılık Kursu, Yetişkinler için Seramik Kursu, Nefes ve Mandala Atölyesi ve Master Kids ile Robot Tasarım ve Kodlama Eğitimi’nden oluşuyor. Kayıtlar LTB Binası 4. Kat Etkinlik & Organizasyon Birimi’nde alınırken bilgi ve sorular için 0533 8430582 numaralı telefona ulaşılabilir.

26/02/2024 13:51
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TAGS: ltb, kurs
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