LTB'de sistem yenilemesinden dolayı bazı işlemler yapılamayacak

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22/02/2024

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LTB'de sistem yenilemesinden dolayı bazı işlemler yapılamayacak

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), sistem yenileme çalışmaları nedeniyle hafta sonu ve pazartesi günü LTB kioskları, web sitesi ile mobil uygulamasından ödeme ve su yükleme işlemleri yapılamayacak.

LTB'den yapılan açıklamada, bu işlemlerin yarın saat 16.00'dan 26 Şubat Pazartesi 23.00'e kadar yapılamayacağı belirtildi. Anlaşmalı bankalar ile anlaşmalı su kontör yükleme noktalarından da yükleme olmayacağına işaret edildi.

Kontörlü su kullanan vatandaşların çalışmalar sürecinde su eksikliği yaşamamak için yarın 16.00'ya kadar su yüklemelerini tamamlaması istendi.

22/02/2024 10:59
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TAGS: haber, kıbrıs, LTB
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