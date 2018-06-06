LTB’den 4 yılda 16 bin 736 denetim

Lefkoşa Türk Belediyesi Mehmet Harmancı döneminde insan sağlığı ve güvenliği noktasında sıkı çalıştı 4 yılda 16 binin üzerinde denetim yapıldı, insan sağlığına tehlike arz eden durumlara müdahale edildi

GÖZ AÇTIRILMADI: LTB Halk Sağlığı Şubesi 2014 yılının Temmuz-Aralık ayları arsında 2 bin 376 iş yeri denetlerken bu sayı 2015 yılında 4 bin 829’a yükseldi. 2016 yılının faaliyet raporlarına bakıldığında ise 4 bin 61 iş yerinin denetlendiği görülürken 2017 yılında ise 3 bin 661 iş yeri denetlendi

5 YILDA 481 İŞ YERİNE KAPATMA: 2014 yılının Temmuz-Aralık ayları arsından 40 iş yerine kapatma yazısı yazıldı. 2015 yılında ise bu rakam 137 oldu. 2016 yılında 73, 2017 yılında 49 işyerine kapatma yazısı gönderilirken 2018 yılının ilk 5 ayına bakıldığında ise Ocak 6, Şubat 9, Mart 2 ve Mayıs ayında 2 iş yerine kapatma yazısı yazıldı

Bahadır AYNA-HK Özel

Lefkoşa Türk Belediyesi Halk Sağlığı Şubesi 2014-2018 yılları arasındaki dönemde bölge sınırları içerisinde insan sağlığı ve güvenliği ile iş yaşamı konusunda ciddi denetimler gerçekleştirdi. Halk Sağlığı Şubesi tarafından insan sağlığı ve iş yaşamı noktasında yapılan 16 binden fazla denetim ile Lefkoşalının sağlığını tehdit edecek durumlar önlenmiş oldu

Haber Kıbrıs Haber Merkezi Lefkoşa Türk Belediyesi Halk Sağlığı Şubesi 2014-2018 Faaliyet Raporlarına ulaştı. Raporlara göre 2014 yılının Temmuz ayı ile 2018 yılının Mayıs ayları arasında LTB Sağlık Şubesi ekipleri 16 bin 736 işyerini denetledi. Denetlenen işyerlerinden yine aynı tarihler arasında toplamda 319 ürün imha işlemi yapıldı.

5 yılda 16 bin 736 işyerini denetledi

Lefkoşa Türk Belediyesi Halk Sağlığı Şubesi 2014-2018 Faaliyet Raporlarına göre 2014 yılının Temmuz-Aralık ayları arsında 2 bin 376 iş yeri denetlenirken bu sayı 2015 yılında 4 bin 829’a yükseldi. 2016 yılının faaliyet raporlarına bakıldığında 4 bin 61 iş yerinin denetlendiği görülürken 2017 yılında ise 3 bin 661 iş yeri denetlendi.

5 ayda 2 bine yakın denetim

2018 yılının Ocak-Mayıs ayları arasındaki döneme bakıldığında Lefkoşa Türk Belediyesi Halk Sağlığı Birimi bin 809 iş yerini denetledi. Bu dönemde halk sağlığı ve güvenliğinin artırılması noktasında ciddi önlemler alındı.

Belediye kasasına 9 bin 337 TL girdi

LTB Halk Sağlığı Şubesi Faaliyet Raporlarına göre 2014-2018 yılları arasında iş yerlerine kesilen para cezalarından belediye kasasına 9 bin 337 TL girdi.

Yıllara bakıldığında ise 2014 yılının Temmuz, Ağustos, Ekim, Kasım ve Aralık aylarında hiç ceza kesilmezken sadece Eylül ayında 24 TL’lik bir ceza kesildi.

2015 yılında toplamda bin 205 TL, 2016 yılında toplam 4 bin 889, 2017 yılında toplam 2 bin 602, 2018 yılı Ocak ve Mayıs ayları arasında ise toplamda 617 TL’lik ceza kesildi.

319 imha işlemi yapıldı

Halk Sağlığı Şubesi ekipleri 5 yıllık süre zarfında toplam 319 kez imha işlemi gerçekleştirdi. 319 imha işlemini yıllara vurduğumuzda; 2014 yılı Temmuz-Aralık ayları arasında 54 kez, 2015 yılında 82, 2016’da 73, 2017’de ise 88’kez imha işlemi yapıldı. 2018’nın Ocak ayında 8, Şubat’ta 9, 2018 Mart’ta 2, Nisan’da 7, Mayıs ayında ise 3 kez imha işlemi yapıldı.

5 yılda 481 iş yerine kapatma yazısı yazıldı

Lefkoşa Türk Belediyesi Halk Sağlığı Şubesi 2014 yılının Temmuz-Aralık ayları arsından 40 iş yerine kapatma yazısı yazıldı.

2015 yılında ise bu rakam 137 oldu. 2016 yılında 73, 2017 yılında 49 işyerine kapatma yazısı gönderilirken 2018 yılının ilk 5 ayına bakıldığında ise Ocak 6, Şubat 9, Mart 2 ve Mayıs ayında 2 iş yerine kapatma yazısı yazıldı.