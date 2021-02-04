LTB'den 65 yaş üzeri için aşı seferberliği

Lefkoşa Türk Belediyesi, küresel salgın Covid-19 sürecinde aşı seferberliği için sorumluluk üstlendi.

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04/02/2021

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LTB'den 65 yaş üzeri için aşı seferberliği

Lefkoşa Türk Belediyesi, Sağlık Bakanlığı ile görüşerek 65 yaş üstü aşı olmayanların sağlanan hijyenik ortamında evlerinden alınarak aşılanması sağlandı.

LTB’nin sağlık ekibinin yürüttüğü aşılanma çalışmasına düzen içerisinde randevu ile gelindi. 65 yaş üstü vatandaşların aşılanması sırasında olası bir durumda hastaneye hasta taşımak için ambulans hazır bekledi.

Bugün gerçekleşen aşılanmada herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Lefkoşa’da ikamet eden toplamda 500 civarında kişinin aşılanması hedefleniyor.

 

04/02/2021 14:28
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TAGS: lefkoşa türk beledşiyesi, aşı
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