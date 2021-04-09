LTB’den asfaltlama çalışması nedeniyle yol kapatma duyurusu

Lefkoşa Türk Belediyesi Su İşleri ve Altyapı Şubesi, Metehan Bölgesi, Nazım Hikmet Caddesi’nde asfalt yama çalışması yapılacağından dolayı yarın saat 08.00 itibarı ile kısmi yol kapatmaya gidileceğini duyurdu.

Metehan Çemberi’ni Sivil Savunma Çemberi’ne bağlayan yolda yapılacak çalışmaların tamamlanmasının ardından yolun trafiğe açılacağı duyurulurken, sürücülerin çalışmalar esnasında trafik işaret ve işaretçilerine uyması istendi.

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09/04/2021 17:31