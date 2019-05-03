LTB’den Asfaltlama ve Yol Kapama Duyurusu

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) tarafından yarın ve Pazar günü Ortaköy ışıklarının bulunduğu kavşakta (Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi) yapılacak asfalt çalışmaları nedeniyle sabah saat 06.00 itibari ile Lefkoşa’dan hastaneye gidiş yönü trafiğe kapatılacak.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından 5 Mayıs Pazar günü yol trafiğe açılacak.

LTB’den yapılan yazılı açıklamada, sürücülerin asfaltlama çalışması boyunca trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.