LTB’den Kızılbaş’a yeni park alanı!

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11/04/2021

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LTB’den Kızılbaş’a yeni park alanı!

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden, Kızılbaş’a yapılması planlanan park çalışmalarının tüm hızla devam ettiğini söyledi.

Harmancı “Yakında soluk alanlarımıza önemli bir ek daha kazandıracağız” diyerek, parkın her yaştan ve her kesimden insanın kullanılabileceği şekilde yapılacağını ekledi.

Harmancı’nın açıklaması şöyle:

Herkese iyi pazarlar. Kızılbaş (fidanlık yanı) park yapımı çalışmalarımız tüm hızı ile devam ediyor, yakında soluk alanlarımıza önemli bir ek daha kazandıracağız.

İçinde farklı fonksiyonlarla her yaştan ve her kesimden insanların kullanabileceği bir alan yaratacağız.

11/04/2021 10:00
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TAGS: LTB’den Kızılbaş’a yeni park alanı!, HABERKİBRİS,
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