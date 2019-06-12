LTB'den Önemli Uyarı!

Lefkoşa Türk Belediyesi, resmi sosyal medya hesabından hayvan sahiplerine uyarıda bulunarak Kumsal Parkı girişinde zehirli et tespit edildiğini duyurdu.

LTB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Önemli uyarı:

Kumsal Parkı girişinde (eski Belça girişi) ekiplerimiz zehirli etler tespit etmiş ve tespit ettikleri tüm zehirli etleri toplamışlardır. Bölgede evcil hayvanı olanların hayvanlarının gözetimini artırmalarını ve sağlıksız bir durum tespit etmeleri halinde derhal veterinerleri ile iletişime geçmelerini rica ederiz."