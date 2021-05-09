LTB’den örnek mücadele…

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) tarafından 2021 yılı sivrisinek mücadelesinde kullanılacak biyolojik Larvasit İlaç alımı için sözleşme imzalandı.

“Yurttaşlarımızın sağlığı için hiçbir kanserojen madde içermeyen biyolojik yöntem kullanıyoruz”

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, kaynağından mücadele yöntemi sayesinde sivrisineklerin üredikleri alanlara direk müdahale ettiklerini ve bu yöntemi uygularken de yurttaşların sağlığı için kanserojen madde içermeyen biyolojik ilaç uyguladıklarını belirtti. Başkan Harmancı, sivrisinekle mücadelenin 12 ay boyunca sürdüğünü de sözlerine ekledi.

Bu habere tepkiniz:



09/05/2021 12:14