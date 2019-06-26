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LTB’den Teraryum Atölyesi Etkinliği

LTB Kumsal Park’ta düzenlenecek etkinlikle çocuklara ve yetişkinlere topraklı fanusta bitki ekim tekniklerini anlatacak.

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26/06/2019

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LTB’den Teraryum Atölyesi Etkinliği

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Kumsal Park’ta düzenlenecek etkinlikle çocuklara ve yetişkinlere topraklı fanusta bitki ekim tekniklerini anlatacak.
LTB’den verilen bilgiye göre, Teraryum Atölyesi etkinliği, 6 Temmuz Cumartesi 06-11 yaş arası çocuklar için 17.00-18.00, 15 yaş ve üzeri gençlerle yetişkinler için 18.30–19.30 saatleri arasında olacak. Teraryumda (topraklı fanus) bitki ekimi tekniklerini eğitmen-tasarımcı Aycan Akçın anlatacak.
10 kişilik kontenjanı olan yetişkinler için kayıt ücreti 110 TL,10 kişilik kontenjanı olan  çocuklar için ise kayıt ücreti 50 TL olacak.  Etkinliğe kayıt mesai saatleri içerisinde LTB Halkla İlişkiler Birimi’nden yaptırılabilecek. 

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TAGS: Lefkoşa Türk Belediyesi, haber, kıbrıs, Kumsal Park
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