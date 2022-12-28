LTB’den “Yeni Yılda Zahra” etkinliği…

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) “Yeni Yılda Zahra” etkinliğini düzenleyecek.

ads ads ads ads
28/12/2022

ads
LTB’den “Yeni Yılda Zahra” etkinliği…

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) “Yeni Yılda Zahra” etkinliğini düzenleyecek.

LTB’den verilen bilgiye göre, geçtiğimiz aylarda şehrin sosyal dokusu ve gelişen ihtiyaçlarına uygun şekilde yayalaştırılan Zahra Sokak’taki etkinlik yarın akşam saat 19.00'da başlayacak.

Radyo Juke radyo sponsorluğunda DJ Coşkuner’in performansıyla başlayacak etkinlikte Aysu Mişon, Eril Cambaz, ve Nafiz Dölek sahne alacak.

28/12/2022 12:28
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Lefkoşa Türk Belediyesi, LTB, Yeni Yılda Zahra
MANŞETLER

HK MAGAZİN

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.