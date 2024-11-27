LTB'den yol bakım çalışması duyurusu...

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27/11/2024

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LTB'den yol bakım çalışması duyurusu...

Lefkoşa Türk Belediyesi, Surlariçi bölgesindeki Müftü Ziyai Efendi Sokak’ta bu akşam ve yarın akşam saat 19.00’dan itibaren yol bakım çalışması yapacak.

LTB’den yapılan duyuruya göre, Müftü Ziyai Efendi Sokak’ta bu akşam saat 19.00’da başlayacak çalışmalar sabaha kadar devam edecek ve sabah saatlerinde yol trafiğe açılacak.

Yol çalışmalarına yarın akşam saat 19.00 itibarıyla kaldığı yerden devam edilecek.

Toplamda iki gece sürecek çalışmalar süresince bu güzergahı kullanacak sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri istendi.

27/11/2024 15:45
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TAGS: LTB, yol bakım çalışması
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