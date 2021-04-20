LTB’den yol kapama duyurusu

Perşembe günü Taşkınköy’deki Şht. Kemal Ünal Caddesi’nde yol çalışması yapılacağını duyurdu.

Belediyeden yapılan açıklamada, Şht. Kemal Ünal Caddesi’nde, Şht. Mustafa Mehmet Sokak’a çıkan trafik ışıkları arasında yapılacak yol çalışmasından dolayı Perşembe günü 08:00-18:00 saatleri arasında bu güzergahın araç trafiğine kapalı olacağı bildirildi.

Açıklamada, belirtilen saatler içerisinde bu güzergahı kullanacak sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri ve alternatif güzergahları kullanmaları gerektiği kaydedildi.

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20/04/2021 15:22