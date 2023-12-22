LTB'den yol uyarısı!

Lefkoşa’da Sivil Savunma Teşkilatı önündeki Hüseyin Hasan Sokak’ta 3 gün trafik akışı kontrollü sağlanacak

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22/12/2023

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LTB'den yol uyarısı!


 Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), Sivil Savunma Teşkilatı önündeki Hüseyin Hasan Sokak’ta kazı çalışmaları nedeniyle trafik akışının bugünden itibaren 3 gün boyunca kontrollü olarak sağlanacağını duyurdu.

Belediyeden yapılan açıklamada, Hüseyin Hasan Sokak’ta belediyeden izinli olarak elektrik hattı çekilmesi için kazı çalışmaları yapılacağı ifade edildi.

Bugün 15.30-19.30 saatleri ile yarın ve pazar günü 08.00-17.00 saatleri arasındaki sürecek çalışmalar süresince trafik akışı kontrollü olarak sağlanacağı kaydedilen açıklamada, bu güzergahı kullanacak sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi istendi.

22/12/2023 10:44
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TAGS: haber, kıbrıs
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