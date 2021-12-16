LTB’den yurttaşlara PayPoint ödeme noktaları ile yeni bir ödeme kolaylığı daha

Lefkoşa Türk Belediyesi(LTB) çağın gereklerine uygun şekilde dijitalleşme çalışmalarına ve bu yöndeki iş birliklerine devam ediyor.

LTB, veznede tek pos cihazlı dönemden kendi web sitesi ve mobil uygulaması ile tüm ödemeleri internetten yapılabilen ayrıca 10 farklı banka ve 3 farklı ödeme sistemi ile tüm belediye ödemelerinin yapılabildiği bir noktaya ulaştı. LTB ayrıca şehirde 5 farklı noktaya yerleştirdiği 7/24 kioskları sayesinde yurttaşlara diledikleri zaman tüm belediye ödemeleri yanında akıllı su sayaçlarına kontör yükleme imkanı da sağlıyor.

PayPoint ile 20 Farklı Noktadan Nakit ve Kredi Kartı ile Ödeme Yapılabiliyor

LTB, dijital dünyanın insan hayatında yarattığı kolaylaştırıcı etkiyi en iyi şekilde değerlendirip, yurttaşların belediye hizmetlerinden hızlı, kolay ve etkin şekilde yararlanmasını sağlarken, bir yandan da zaman ve kaynak tasarrufu yapmaya devam ediyor. Lefkoşa genelinde 20 noktada yer alan PayPoint firmasına ait ödeme cihazları ile yurttaşlar 7 gün 24 saat hem kağıt para hem de kredi kartı ile ödeme yapabilecekler. Bu noktalarda pos makinesi aparatı ile kart bilgilerini ekrana girme zorunluluğu olmadan kredi kartı ile de ödeme kabul ediliyor. Hem Türkçe hem İngilizce menüsü ile şehirde yaşayan herkesin kullanabileceği PayPoint ödeme noktalarında para üstü kodu uygulaması sayesinde kağıt para ile ödemesini yapan yurttaşlara daha sonra belediye veznelerinde kullanılmak üzere kalan para üstünü gösteren bir kod belgesi verilecek. (90 TL borcu olan yurttaş 100 TL yatırdığında 10 TL paraüstü kodu belgesi verilecek)

Kısa Sürede Akıllı Su Sayaçlarına Kontör de Yüklenebilecek

LTB’ye ait Su faturası, Emlak, Meslek ve Reklam vergisi ile Trafik cezası ödemelerinin yapılabildiği PayPoint ödeme noktalarında kısa süre içerisinde akıllı su sayaçlarının hem ödemesi hem de kontörlü su yüklemesi yapılabilecek.



PayPoint ödeme noktaları haritası: https://paypointcyprus.com/terminals

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16/12/2021 13:56