LTB’nin Düzenlediği 3.Yeşil Lefkoşa Yarışması’na Başvurular Sürüyor

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), yaşanılan çevreye sahip çıkmak, yeşille daha çok bütünleşmiş yaşam alanları oluşturma amacı ile düzenlediği Yeşil Lefkoşa Yarışması’nın üçüncüsü için başvuru almaya devam ediyor.

LTB’den yapılan açıklamaya göre, 3. Yeşil Lefkoşa Yarışması, “En Güzel Bahçe” ve “En Güzel Balkon” olarak iki kategoride gerçekleştiriliyor.

LTB sınırları içinde yer alan yarışma kapsamında başvurular, 3 Haziran tarihine kadar online olarak Lefkoşa Türk Belediyesi Facebook sayfası veya 0548 863 0582 numaralı Whatsapp hattından yapılabilecek.

Yarışmaya katılım koşulları ve ayrıntılara 0548 863 05 82 numaralı hattan mesaj yolu ile ulaşılabilir. 2 kategoride düzenlenen yarışmanın ödülleri şöyle:

“En Güzel Bahçe:

1.’lik Ödülü: 2000 TL - LTB Fidanlığı’ndan 300 TL’lik ürün tedariği

2.’lik Ödülü: 1000 TL - LTB Fidanlığı’ndan 200 TL’lik ürün tedariği

3.’lük Ödülü: 500 TL - LTB Fidanlığı’ndan 100 TL’lik ürün tedariği”

En Güzel Balkon:

1.’lik Ödülü: 2000 TL - LTB Fidanlığı’ndan 300 TL’lik ürün tedariği

2.’lik Ödülü: 1000 TL - LTB Fidanlığı’ndan 200 TL’lik ürün tedariği

3.’lük Ödülü: 500 TL - LTB Fidanlığı’ndan 100 TL’lik ürün tedariği”

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25/05/2021 10:31