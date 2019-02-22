HABER KIBRIS

LTB’nin Merkezi Cezaevi’ndeki İngilizce Kursları Devam Ediyor

LTB eğitim çalışmalarını herkese ulaştırma kapsamında Lefkoşa Merkezi Cezaevi’nde İngilizce kursları düzenliyor. 

ads
22/02/2019

LTB’nin Merkezi Cezaevi’ndeki İngilizce Kursları Devam Ediyor

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) eğitim çalışmalarını herkese ulaştırma kapsamında Lefkoşa Merkezi Cezaevi’nde İngilizce kursları düzenliyor. 

LTB’den yapılan açıklamaya göre, ikinci yılına giren kurslar kapsamında kadın mahkumlara haftada bir gün İngilizce dersleri veriliyor. 

LTB Eğitim Birimi’nden Fatoş Anter’in verdiği kurslara haftalık  10 ile 20 arasında kadın katılıyor. 

Bu habere tepkiniz:
TAGS: Lefkoşa Türk Belediyesi, Lefkoşa Merkezi Cezaei, v haber, kıbrıs
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2018 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.