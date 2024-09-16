LTB’nin sorumluluk alanındaki yollar 16 Eylül itibariyle araç trafiğine açıldı

Geleceği sağlam temeller üzerine kurmak için Lefkoşa Türk Belediyesi’nin şehir altyapısı alanında tarihi yatırım projeleri devam ediyor.

Planlı ve sistemli iş takvimlendirmesi ile yeni eğitim yılı öncesi trafik yoğunluğu yaşanabilecek olan noktalardaki çalışmaları tamamlama hedefi koyan LTB, yoğun çalışmalar sayesinde hedefine ulaştı.

Başkentin trafik akışında kilit noktalar arasında yer alan Mehmet Akif Caddesi'nde dün gece geç saatlere kadar süren çalışmalar neticesinde 16 Eylül Pazartesi sabahı ile Mehmet Akif Caddesi trafiğe yeniden açıldı.

36 Milyon TL’lik dev yatırım

AB Komisyonu tarafından finanse silen UNDP aracılığı ile ihalesine çıkılan 36 Milyon TL yatırım maliyetine sahip Kanalizasyon Ana Taşıyıcı Hat Projesi’nde borular modern ve dayanıklı malzemelerle değiştirilip uzun ömürlü, dayanıklı ve güvenli bir altyapı oluşturuluyor, mevcut ev bağlantıları yenileniyor.

4 ayrı etap şeklinde tasarlanan ve trafik akışı içinde yer alan 3 etabın çalışması tamamlanırken, dördüncü etap olan Gültekin Şengör Sokak'ta kısa süre içerisinde trafiği etkilemeyecek bir alanda devam edecek.

Çalışma yapılan tüm alanlarda 2 aylık süre içerisinde kalıcı asfalt kaplama çalışması yapılacaktır.

Ülkenin en önemli akslarından Mehmet Akif Caddesi’nin çehresi değişiyor

Mehmet Akif Caddesi'nde altyapı yatırımlarının tamamlanması ile birlikte üst yapı çalışmalarına geçilecek.

Öncelikle olarak 2 aylık süre içerisinde asfalt yama yapılan alanlarda kalıcı asfalt kaplama yapılacak. Mehmet Akif Caddesi’nin çehresinin değişimini başlatacak ve günlük yaşamı hem daha mobil hem de daha yeşil kılacak yeni kamusal alanlarla şehir mobilyaları, yeşillendirme ve ağaçlandırma, aydınlatma armatürlerinin uygulaması tamamlanacak.