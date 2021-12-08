LTL’de ilk tanıtım etkinliği UKÜ tarafından gerçekleşti

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) KKTC Tanıtım Ofisi 2021-2022 akademik yılının ilk tanıtım etkinliğini Lefkoşa Türk Lisesi (LTL) lise son sınıf öğrencilerine yönelik düzenledi.

UKÜ KKTC Tanıtım Ofisi ve LTL Rehberlik Servisi işbirliğinde gerçekleştirilen etkinlikte; Eğitim, Mimarlık, Hukuk, Sağlık Bilimleri ve Fen Edebiyat Fakültelerinden akademisyenler üniversite adayı öğrencileriyle bir araya geldiler.

KKTC Tanıtım Ofisi, UKÜ’lü akademisyenlerin üniversite adayı öğrencilere kurulan tanıtım standlarında günümüzün ve geleceğin meslekleri hakkında bilgilendirme yaptıklarını kaydetti.

Söz konusu etkinlik kapsamında üniversite adayı öğrencileri daha yakından tanıma şansı bulduklarını dile getiren KKTC Tanıtım Ofisi yetkilileri, onların meslek seçimlerinde doğru tercih yapabilmelerini sağlamak amacıyla böylesi bir etkinliği gerçekleştirdiklerini ifade etti.

KKTC Tanıtım Ofisi’nden edinilen bilgiye göre, LTL Okul Müdürü Niyazi Türkseven ile rehberlik servisi öğretmenleri Didem Üstat Ercan ve Gülcan Cevheroğlu’nun da etkinlikte hazır bulundu. Öğrenciler, fakülte ve bölümlerin yanı sıra kayıt şartları, burs olanakları, ücret bilgisi, TC vatandaşı ve 3. ülke vatandaşı öğrencilerin kayıt süreçleri hakkında da bilgi verildi.

Etkinlik öncesinde rehberlik servisi tarafından öğrencilerin ilgi alanlarının tespit edildiğine dikkat çeken KKTC Tanıtım Ofisi yetkilileri, fakülte stantlarının söz konusu ilgi alanlarına göre belirlendiğini aktardı.

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08/12/2021 16:57