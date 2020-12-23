LTL'de 1 öğrencinin PCR Testi pozitif çıktı
LTL'de 1 öğrencinin PCR Testi pozitif, Girne 23 Nisan İlkokulunda temaslı öğrencilerin testi ise negatif çıktı
23/12/2020
HK
Lefkoşa Türk Lisesi’nde (LTL) bir öğrencinin PCR test sonucu pozitif çıktı. Sağlık Bakanlığı ekipleri sabah saatlerinde söz konusu öğrencinin sınıfı arkadaşlarına ve öğretmenlere test yaptı. Sonuçlar bekleniyor.
Öte yandan Girne 23 Nisan İlkokulunda öğrenim gören iki öğrencinin babasında Koronavirüs tespit edildi. Temaslı oldukları için öğrenciler dün okula gitmezken, PCR test sonuçları negatif çıktı.