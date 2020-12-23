LTL'de 1 öğrencinin PCR Testi pozitif çıktı

Lefkoşa Türk Lisesi’nde (LTL) bir öğrencinin PCR test sonucu pozitif çıktı. Sağlık Bakanlığı ekipleri sabah saatlerinde söz konusu öğrencinin sınıfı arkadaşlarına ve öğretmenlere test yaptı. Sonuçlar bekleniyor.

Öte yandan Girne 23 Nisan İlkokulunda öğrenim gören iki öğrencinin babasında Koronavirüs tespit edildi. Temaslı oldukları için öğrenciler dün okula gitmezken, PCR test sonuçları negatif çıktı.

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23/12/2020 12:18