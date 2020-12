LTL'de pozitif öğrencinin okul yönetimine bildirilmediği iddia edildi

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), Covid-19 vakaları ile ilgili yaşanan ve yaşanması olası sıkıntıları dile getirmek amacıyla Lefkoşa Türk Lisesi’nde basın açıklaması düzenledi.

KTOEÖS Başkanı Tahir Gökçebel, okul bahçesinde yaptığı açıklamasında, yüz yüze eğitimi her zaman savunduklarını ancak sistemli ve bilimsel önlemlerin bir türlü alınmadığını ifade ederek, “Gelinen nokta, okulların kapanma noktasıdır” dedi.

GÖKÇEBEL: OKULLAR KAPANMA NOKTASINDA

Bu durumu görmeyen bir Bakanlar Kurulu’nun olduğunu savunan Gökçebel, “bilimsel veriler toplamadan, verilere dayandırılmadan karar alan bir karar mekanizması var. Kısacası, toplum sağlığı el yordamıyla korunmaya çalışılıyor” şeklinde konuştu.

“HİJYEN İÇİN OKULLARA BÜTÇE AYRILMADI”

Sağlıklı ve güvenli okulların; temiz su, sabun, maske ve dezenfektana ihtiyaç duyduğunu, bunların alınabilmesi için de bir bütçeye ihtiyaç duyulduğunu belirten Gökçebel, “Eğitim Bakanlığı’nın okullar için ayırdığı bir bütçesi var mı? Yok. Hiçbir okulun bütçesi yok” ifadelerini kullandı.

“SOSYAL MESAFENİN NASIL KORUNACAĞINI ANLATACAK BİRİ YOK”

Gökçebel, bulaşın ülke genelinde etkili olmasının ardından “sosyal mesafe ve maske” kurallarının her daim duyurulduğunu ancak okulların tuvaletlerinde, kantinlerde, 120 kişinin oturduğu 50 metrekarelik öğretmenler odalarında sosyal mesafenin nasıl korunacağını anlatan birinin bulunmadığını belirtti.

“HADEME SORUNU ÇÖZÜLEMEDİ”

Okulların temiz olmasının ön görüldüğünü ancak okulların hademe konusunda sorunlar yaşadığını belirten Gökçebel, şöyle devam etti:

“Okullara hademeler çok geç verildi. Kadrolu hademe olayı bitirildi, hizmet alımı ile bu süreç götürülmeye çalışıldı. Verilen hademe sayısı yetersiz ancak günde 5 kez tuvaletlerin ve dış yüzeylerin temizlenmesi talep ediliyor. Bu kuralları uygulayabilen bir okul yok çünkü hademe sayısı yetersiz.”

“OTOBÜSLERDE KONTROL YAPILMIYOR”

Toplu taşıma ile ilgili yapılması gereken ne varsa yapılmadığını ancak yapılmaması gereken ne varsa yapıldığını ifade eden Gökçebel, “Otobüslerde ne sosyal mesafe, ne ateş ölçme ne de maske kontrolü var. Denetim hiçbir şekilde uygulanmıyor” şeklinde konuştu.

“BULAŞ-TEMAS PROTOKOLÜ YOK”

“Okullar, başka çalışma alanlarına benzemez… Okullarda olan insanlar günde 5-6 saat aynı ortamda olmak zorundalar” diyen Gökçebel, “Okullarda eğitim alan öğrenciler, yaşları itibariyle maske ve sosyal mesafe kurallarına çok da dikkat etmiyorlar ve iyi bir taşıyıcı olabiliyorlar” dedi.

Bu konuda en baştan beri çeşitli defalar Bakanlığı uyardıklarını belirten Gökçebel, bir okulda pozitif vakaya rastlanması durumunda neler yapılması gerektiğini anlatan bir “bulaş-temas protokolünün” oluşturulmadığını ifade ederek, “Olası bir vaka tespiti durumunda; eğitime kaç gün ara verilmesi, ne yapılması gerektiği sorularının yanıtını bilen kimse yok. Ne Eğitim Bakanı ne de Müsteşar bunu bilmiyor” şeklinde konuştu.

“SORUMLULUK, OKUL İDARELERİNİN SIRTINA YÜKLENDİ”

Bu sorumluluğun okul idareleri ve öğretmenlerin sırtına yüklendiğini vurgulayan Gökçebel, “Temaslı öğretmenlerin okula gelmemesi durumunda idari ceza uyarılılarıyla bu süreç götürülmeye çalışılıyor” ifadelerini kullandı.

ENER: POZİTİF ÇIKAN ÖĞRENCİ BİLDİRİLMEDİ

Gökçebel’in ardından, tüm Lefkoşa Türk Lisesi öğretmenleri adına bir açıklama yapan Çağıl Ener ise, LTL’de yaşanan sorunların, tüm okullar için geçerli olduğuna dikkat çekerek, Eğitim Bakanlığı’nın tüm sorumlulukları okul idarelerine yüklediğini kaydetti.

Ener, test sonucu pozitif çıkan öğrencinin ailesinde de pozitif kişilerin olmasına karşın, bu durumun kendilerine iletilmediğini, öğrencinin toplumdan izole edilmediğini vurguladı.

“ÖĞRENCİLERE İZOLE OLMA HAKKI VERİLMEDİ”

Test sonucu pozitif çıkan öğrenciyle aynı sınıfı paylaşan öğrencilere, kendi evlerinde izole olma şansı verildiğini ancak aynı öğrenciyle okul içerisinde temas eden, temaslı olduğunu açıkça ifade eden öğrencilere bu şansın tanınmadığını kaydeden Ener, olayın patlak vermesinden iki gün sonra, söz konusu temaslı öğrencilere sadece bir kez PCR testi yapıldığını ifade etti.

“TEMASLI ÖĞRETMENLERE İZİN VERİLMEDİ”

Ener, öğrenci ile temaslı konumunda olan öğretmenlerin taleplerine rağmen, izole olabilmeleri adına idari izinli sayılmadıklarını vurguladı.

“POZİTİF VAKANIN ARDINDAN OKUL NÜFUSU 135’E DÜŞTÜ”

LTL’nin şu an Bakanlık eliyle açık tutulmaya çalışıldığını, pozitif vakanın tespit edildiği günden bu yana okul nüfusunun her geçen gün azaldığını, şu an sadece 135 öğrencinin okula geldiğini belirten Ener, “Bakanlığın gerekli önlemleri almaması nedeniyle aileler çocuklarını okula göndermiyorlar” dedi.

“BAKANLIK, DERS YAPILSIN YÖNÜNDE BASKI YAPIYOR”

LTL öğretmeni, ailelerin öğrencileri okula göndermemesine rağmen, Bakanlığın “sınıfta iki kişi bile olsa ders yapılsın” yönünde baskı yaptığını ve fırsat eşitsizliği yaratıldığını kaydetti.

LTL’ye, adanın 32 farklı bölgesinden öğrenci ve öğretmenin geldiğini ancak sadece bir kez okul genelinde rastgele test uygulamasının gerçekleştiğini vurgulayan Ener, “Sağlık ve Eğitim Bakanlıkları, öğrenci ve öğretmenlere gerekli güveni vermemiş, sınıfta kalmıştır” dedi.

ÖĞRETMENLERİN TALEPLERİ

Hükümet tarafından yapılan açıklamaların aksine, eğitimin neredeyse durmuş vaziyette olduğunu ifade eden Ener, “Hiçbir şey yolunda değildir” şeklinde konuştu.

Ener, LTL öğretmenleri olarak bir sonraki pozitif vakada tavırlarının aynı olmayacağını kaydederek; temaslı öğretmenlerin kendi imkanlarıyla izole olmaya çalıştıklarını, Bakanlığın temaslı öğretmenlere derhal izin vermesi gerektiğini, ‘bulaş-temas protokolünün’ derhal oluşturulmasını ve temaslı takip kapsamında okulun geçici bir süre kapanarak eğitimin çevrimiçi olarak devam etmesini talep etti.

“TALEPLER ÖĞLENE KADAR YERİNE GETİRİLMEZSE, EYLEM”

Ener, LTL öğretmenlerinin bu taleplerinin öğlene kadar yerine getirilmemesi halinde, gereken noktada eylemlilik sürecini başlatabileceklerini de vurguladı.

