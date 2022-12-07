LTL'de temizlik isyanı, öğrenciler okulu terk etti

Lefkoşa Türk Lisesi Öğrencileri temizlenmeyen sınıflarda ders yapmak istemedi okulu terk etti. 

ads ads ads ads
07/12/2022

ads
LTL'de temizlik isyanı, öğrenciler okulu terk etti

Devlet okullarından yaşanan hademe krizi nedeniyle haftalardır temizlenmeyen okullarda isyan başladı. 

Lefkoşa Türk Lisesi Öğrencileri temizlenmeyen sınıflarda ders yapmak istemedi okulu terk etti. 

Haber Kıbrıs'a ulaşan liseli öğrenciler sınıflar temizlenene kadar derslere girmeyeceklerini vurguladı.

Hademelerin sendikalaşma ve toplu iş sözleşmesi talebiyle başlattığı grevler nedeniyle devlet okulları haftalardır temizlenemiyor.

 

07/12/2022 10:30
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Lefkoşa Türk Lisesi
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.