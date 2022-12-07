LTL'de temizlik isyanı, öğrenciler okulu terk etti
Lefkoşa Türk Lisesi Öğrencileri temizlenmeyen sınıflarda ders yapmak istemedi okulu terk etti.
07/12/2022
Devlet okullarından yaşanan hademe krizi nedeniyle haftalardır temizlenmeyen okullarda isyan başladı.
Lefkoşa Türk Lisesi Öğrencileri temizlenmeyen sınıflarda ders yapmak istemedi okulu terk etti.
Haber Kıbrıs'a ulaşan liseli öğrenciler sınıflar temizlenene kadar derslere girmeyeceklerini vurguladı.
Hademelerin sendikalaşma ve toplu iş sözleşmesi talebiyle başlattığı grevler nedeniyle devlet okulları haftalardır temizlenemiyor.