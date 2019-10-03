Lua Lua yeniden yuvasında

2017-2018 Sezonunda ülkemiz ekiplerinden Merit Alsancak Yeşilova'ya transfer olan ve daha sonra Doğan Türk Birliği ile Girne Halk Evi formaları giyen Kongolu orta saha oyuncusu Lomana Trésor LuaLua, eski kulübü Karabük 1937 Spor Kulübü ile yeniden sözleşme imzaladı.

LuaLua tekrar Karabük'te olduğu için çok mutlu olduğunu belirterek, "Çünkü Karabük evim gibi. Çok iyi şeyler var kafamda. Bir gün buraya geleceğimi biliyordum. Başkan çağırdı, geldim. Karabükspor için zamanında çok uğraştım, emeklerim var. Taraftar sosyal medya üzerinden gelmemi çok istedi. Kıbrıs'tan geldim. İdmanlardan sonra fizik olarak forma girerim" şeklinde konuştu.

Lua Lua, ülkemizde forma giydiği 2 yıllık süre içerisinde 22 gole imza atmıştı.

03/10/2019 09:09