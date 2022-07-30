Luan Peres resmen Fenerbahçe'de! İşte sözleşme detayları ve bonservis bedeli

Fenerbahçe, Luas Peres transferi konusunda oyuncu ve kulübü ile anlaşmaya varıldığını açıkladı. Sarı-Lacivertliler, 3 yıllık anlaşmaya varılan Peres'in transferi için kulübü Olympique Marsilya kulübüne 5.225.000 Euro bonservis bedeli ödeneyeceğini duyurdu.

Marsilya'ya ayrıca takımın ve futbolcunun performansına bağlı olarak 237.500 Euro azami bonus bedeli ödeneceği belirtildi.

Luan Peres transferiyle ilgili ne dedi?

Fenerbahçe'nin çiçeği burnundaki defans oyuncusu transferiyle ilgili kulüp televizyonuna konuştu, "GÇok mutluyum. Büyük bir kulübe geldim, bu benim için büyük bir keyif. Kulübün büyüklüğünün ve beklentilerin farkındayım. Sahada kendimi göstereceğim" dedi.

Luan Peres kimdir?

1994 yılında Sao Paulo’da dünyaya gelen Luan Peres, futbola Brezilya’nın Portuguesa takımında başladı. Ülkesinde Red Bull Brasil, Santa Cruz, Ponte Preta ve Fluminense formalarını giyen 1.90 boyundaki stoper, 2018’de 500 bin Euro karşılığında Club Brugge’e transfer oldu. Belçika temsilcisinde yalnızca 6 maça çıkan Luan Peres, ülkesine bu kez Santos forması ile dönüş yaptı.



Siyah-Beyazlılar'da geçirdiği iki başarılı sezonun ardından Marsilya’nın radarına giren Brezilyalı stoper, çok geçmeden 4 milyon 500 bin Euro karşılığında Ligue 1’in yolunu tuttu.

Marsilya’da çıktığı 44 maçın 22’inde sol bek olarak görev yapan Luan Peres 3 asistlik performans sergiledi.

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30/07/2022 12:15