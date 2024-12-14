Lübnan Başbakanı Mikati: "İsrail ateşkese ilişkin sorumluluklarını yerine getirmiyor"

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, ordusunun, ülkenin güneyinde konuşlanmasını genişlettiğini, İsrail'in ise ateşkese yönelik sorumluluklarını yerine getirmediğini belirtti.

Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamaya göre, Mikati, İtalya'nın başkenti Roma'da Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve Arap büyükelçilerle görüştü.

Abbas ve Mikati, Lübnan'da İsrail ile ateşkesin başarıya ulaşması, istikrarın sağlanması ve güvenlik ile barışa ulaşılması için çalışmanın önemine değindi.

Filistin Devlet Başkanı ve Lübnan Başbakanı, İsrail'in 15 aydır saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde ateşkes ile bölgeye insani yardım girişinin sağlanması ve İsrail ordusunun Gazze'den tamamen çekilmesinin önemine vurgu yaptı.

Abbas ve Mikati, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin 2735 sayılı kararı uyarınca Filistin devletinin Gazze'de görevlerini üstlenmesi, Uluslararası Adalet Divanının Filistin topraklarındaki İsrail işgaline son verme görüşünü ve 2025'in ortasında uluslararası barış konferansı düzenlenmesini konuştu.

Liderler, Filistin devletinin BM'ye tam üye olmasını ve uluslararası tanınmasının önemine vurgu yaptı.

- İsrail, ateşkesle ilgili sorumluluklarını yerine getirmiyor

Lübnan Başbakanı Mikati, Roma'da Arap büyükelçilerle yaptığı toplantıda da ülkesinin içinde bulunduğu durum ve İsrail ile yapılan ateşkese ilişkin konuştu.

Mikati, "Temel problem, ateşkes meselesini takip etmekle görevli komiteyi İsrail'in ihlallerini durdurmaya ve güçlerini Lübnan topraklarından çekmeye zorlamak." ifadesini kullandı.

İsrail'in ihlalleri ve Lübnan topraklarından çekilmesine ilişkin Mikati, "Bu tedbirlerin ABD ve Fransa'nın garantisiyle uygulanmasını bekliyoruz ancak bu konuda İsrail'in sorumluluklarını yerine getirdiğini göremiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

- Lübnan ordusu, ülkenin güneyinde konuşlanmasını genişletiyor

"Ordumuz, (Lübnan'ın) güneyde konuşlanmasını genişletmeye başladı ve moraller son derece yüksek. Lübnan'ın meşru otoritesini genişletmek ve yasal silahlar dışında hiçbir silah kalmaması için çalışıyor." ifadesini kullanan Mikati, Lübnan ordusunun görevlerini tam yerine getirebilmesi için "dost ve kardeş ülkelerin" desteğinin devam etmesini beklediğini belirtti.

- Mecliste 9 Ocak'ta yapılacak oturumda yeni cumhurbaşkanı seçilmesi bekleniyor

Mikati, hükümetin devlet işlerinin idaresi için tüm çabaları gösterdiğini belirterek, "Anayasal kurumların tamamlanabilmesi için yeni cumhurbaşkanının seçilmesi gerekiyor." dedi.

Yeni cumhurbaşkanı seçilmesine ilişkin Mikati, "Tüm gözler, cumhurbaşkanının seçilmesine ve gerekli reformları uygulayacak yeni bir hükümetin kurulmasına yol açması umuduyla 9 Ocak'taki oturuma çevrilmiş durumda." ifadelerini kullandı.

- Suriye ile karşılıklı saygı ve halkalrın çıkarlarına dayalı ilişkiler kurulmalı

Mikati, Suriye'ye ilişkin, "Suriye halkının iradesine saygı duymalı ve onlar için en iyisini temenni etmeliyiz. İki ülke arasında karşılıklı saygı ve halkların çıkarları temelinde ilişkiler kurulmasını bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

- Lübnan'daki cumhurbaşkanı seçimi krizi

Lübnan'da 31 Ekim 2022'de görev süresi sona eren Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın yerine gelecek ismi belirlemek için Meclis'te yapılan oylamalardan bugüne kadar sonuç çıkmadı.

Meclis'te 14 Haziran 2023'te düzenlenen son oturumda yarış, eski Maliye Bakanı Cihad Azur ve Marada Hareketi lideri Süleyman Franciyye arasında geçmiş, ancak yine hiçbir aday cumhurbaşkanı seçilmek için gerekli oyu alamamıştı.

Hizbullah ve müttefikleri Franciyye'yi; ülkedeki üç önemli Hristiyan partisi olan Lübnan Güçleri, Ketaib Partisi, Özgür Yurtseverler Hareketi ve Dürzi İlerlemeci Sosyalist Partisi ile bazı Sünni ve bağımsız muhalif milletvekilleri ise Azur'u destekliyor.

Katar'ın ise 3'üncü aday olarak bağımsız Genelkurmay Başkanı Joseph Avn'ı desteklediği iddia ediliyor.