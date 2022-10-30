Lübnan Cumhurbaşkanı: Geçici hükümetin istifa kararnamesini imzaladım

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, geçici hükümetin "istifa kararnamesini" imzaladığını duyurdu.

Avn, 6 yıllık cumhurbaşkanlık görev süresinin son gününde açıkladığı kararında, Mayıs 2022 seçimlerinden sonra kurulan Necib Mikati başbakanlığındaki geçici hükümetim "istifa kararnamesini" imzaladığını ifade etti.

Kararı Meclis Başkanı Nebih Berri’ye tebliğ ettiğini belirten Avn, böylece Mikati hükümetinin artık "müstafi" sayılacağını söyledi.

Mişel Avn, 22 Haziran’da Mikati’ye hükümeti kurmak görevi vermişti.

Öte yandan Başbakan Necib Mikati ise henüz istifa ettiğine dair bir açıklama yapmadı.

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30/10/2022 15:48