Lübnan Güney Kıbrıs’ın iade etmek istediği düzensiz göçmenleri kabul etmedi

Rum Yönetimi’nin, önceki gün tespit edilen 116 düzensiz göçmenin iade edilmesi için yaptığı girişimin, Lübnan makamları tarafından reddedildiği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, Güney Kıbrıs açıklarında tespit edilen bir kayıkta bulunan 116 Suriyeli düzensiz göçmenin, en üst siyasi düzeyde temaslar yapılmasının ardından, Rum Milli Muhafız Ordusu ve polise ait gemilerle Lübnan’a gönderildiğini fakat Lübnan makamlarının bu gemilerin limana yaklaşmasına izin vermediğini yazdı.

Gazete, iki ülke arasında, komşu ülkeden Güney Kıbrıs’a deniz yoluyla giden düzensiz göçmenlerin iade edilmesine ilişkin işbirliği anlaşması bulunduğunu ancak Lübnan’ın düzensiz göçmenlerin kendi kıyılarından yola çıktığını kabul etmediğinin düşünüldüğünü kaydetti.

Haberde, düzensiz göçmenlerin Güney Kıbrıs’a geri döneceği ifade edildi.