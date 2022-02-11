Lübnan'da Beyrut Limanı patlamasındaki mağdurların yakınları gösteri düzenledi

Lübnan'da Beyrut Limanı davasının soruşturma sürecinin aksatılmaması talebiyle gerçekleştirilen gösteride bir grup Adalet Sarayı'na baskın yapmaya kalkıştı.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'nın haberine göre, patlamada yaralanan ya da hayatını kaybedenlerin yakınları Beyrut'taki Adalet Sarayı önünde bir araya geldi.

Patlamada mağdur olan yakınlarının fotoğraflarını taşıyan göstericiler, adaletin desteklenmesi, soruşturma sürecini aksatılması konusundaki taleplere yanıt verilmesini ve soruşturmayı yürüten yargıç Tarık Bitar'ın yeniden göreve getirilmesini destekleyen pankartlar taşıdı.

Aktivist ve gazeteci Samir Sekkaf, adli soruşturma dosyasının önemsizleştirmeye çalışıldığını, yargı ihmalinin olduğunu belirterek, bunun makul olmadığını ifade etti.

Mağdur yakınlarının yanında yer aldıklarını kaydeden Sekkaf, yaklaşık iki aydır dosya üzerinde çalışamayan yargıç Bitar'ın davadan el çekmesinden; adaletin ve gerçeklerin kaybolmasından endişe ettiklerini dile getirdi.

El-Cedid televizyon kanalına göre ise bir grup Adalet Sarayı'na baskın düzenlemeye çalıştı.

Mağdur yakınları, güvenlik güçleriyle yaşadığı arbedenin ardından binaya girdi.

BEYRUT LİMANI'NDAKİ PATLAMA VE SORUŞTURMA SÜRECİ

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos 2020'de patlayıcı maddelerin bulunduğu bir depoda önce yangın çıkmış, ardından tüm kenti sarsan çok güçlü bir patlama meydana gelmişti.

Patlamada 200'den fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaralanan 6 bini aşkın kişinin 1000'den fazlası engelli hale gelmiş, 300 bin kişi de yerinden olmuştu.

Cumhurbaşkanı Mişel Avn, patlamaya 6 yıldır limandaki bir depoda tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitratın yol açtığını söylemişti.

Adalet Bakanlığı tarafından patlamayı soruşturmakla görevlendirilen yargıç Bitar, bazı eski bakanların dokunulmazlıklarının kaldırılmasını istemiş ancak başarılı olamamıştı.

Eski Maliye Bakanı Ali Hasan Halil ve eski Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Gazi Zuaytir'in avukatları 12 Eylül'de, soruşturmayı yürüten hakim Tarık Bitar hakkında "görevden alınma" talebiyle dava açmıştı.

Temyiz Mahkemesi'nin söz konusu talebi karara bağlayıncaya kadar, Beyrut Limanı'ndaki patlamayla ilgili soruşturma süreci askıya alınmıştı.

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11/02/2022 10:23