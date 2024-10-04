Lübnan’da bulunan 38 Rum Güney Kıbrıs’a döndü

Savaşın devam ettiği Lübnan’da bulunan 38 Rum’un dün Yunanistan Hava Kuvvetleri’ne ait C130 tipi uçakla Güney Kıbrıs’a döndüğü bildirildi.

Alithia gazetesi, uçağın dün öğle saatlerinde Larnaka Havalimanı’na indiğini ve yolcuların, pasaport kontrolünün ardından evlerine gittiklerini yazdı.

Habere göre, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Theodoros Gotsis, başta Lübnan’da bulunan 105 Rum’un geri dönmek için niyet belirttiğini, ardından bu sayının 45’e düştüğünü ve nihayetinde 38’inin döndüğünü söyledi.

Gotsis, Lübnan’dan dönmek isteyecek başka Rumlar olması halinde, onlar için de ticari uçuş ayarlanacağını belirtti.

Lübnan’da bulunan kişilerin çoğunluğunun çifte vatandaşlığı bulunduğunu ve mutlak surette Lübnan’dan ayrılmak istemediklerini ifade eden Gotsis, Güney Kıbrıs’a dönen 38 Rum için Rum ve Yunan Savunma Bakanlıkları arasında yapılan istişareler sonucu ayarlanan uçak sayesinde gerçekleştiğini söyledi.

Gazete, bir diğer haberinde ise, İngiltere’de yayınlanan Times gazetesinde çıkan habere dayanarak, aralarında İngilizlerin de bulunduğu çok sayıda yabancı uyruklunun, yat kiralayarak Lübnan’dan deniz yoluyla ayrıldıklarını ve varış noktalarının Ayia Napa olduğunu yazdı.

Reuters Haber Ajansı’nın haberine göre, Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Avustralya ve diğer ülkelerin, Güney Kıbrıs’a personel ve teçhizatlar getirerek, vatandaşlarının Lübnan’dan ayrılmasını kolaylaştırmaya çalışıyor.

-Belçikalı askerler ve ilk yardım ekibi Güney Kıbrıs’ta

Öte yandan, Politis gazetesi ise, Belçika’nın, Lübnan’da bulunan Belçika vatandaşlarının oradan ayrılmasını kolaylaştırmak için Güney Kıbrıs’a, asker ve ilkyardım ekibi gönderdiğini yazdı.

Habere göre, Belçika Savunma Bakanı Ludivine Dedonder, “Belga Haber Ajansı”na yaptığı açıklamada, savaş bölgesine yakın olup, savaşta taraf olmayan Güney Kıbrıs’ın, kurtarma operasyonları için uygun bir ülke olduğunu söyledi.

Dedonder, Lübnan’da yaklaşık 1800 Belçikalı bulunduğunu ve oradan ayrılmak için 100’den az kişinin başvuruda bulunduğunu kaydetti.

-Güney Kıbrıs’ta 2 bin 200 sığınak var

Gazete, bir diğer haberinde de, Orta Doğu’daki krizin derinleşmesi ve İran’ın İsrail’e düzenlediği füze saldırısının ardından vatandaşların endişesinin arttığını yazdı.

Taşkent’e birkaç yıl önce düşen füze de göz önünde bulundurulduğunda, bazı tedbirler alınmasının gerekliliğinin ön plana çıktığını kaydeden gazete, bu çerçevede Güney Kıbrıs’ta 2 bin 200 sığınak bulunduğunu belirtti.