Lübnan'da çağrı cihazlarının ardından telsizler de patlatıldı

Lübnan'da, Hizbullah'a ait çağrı cihazlarının patlatılmasından bir gün sonra bu kez de el telsizlerinin patlatıldığı bir saldırı yaşandı. Saldırıda şu ana kadar 20 kişi hayatını kaybederken, 450'den fazla kişi de yaralandı. Çağrı cihazlarının patlatıldığı dünkü saldırıda en az 12 kişi ölmüş, yaklaşık 3 bin kişi de de yaralanmıştı. Bugünkü patlamalar sırasında ölenler arasında Hizbullah militanları da bulunuyor. Hizbullah, saldırının ardından yaptığı açıklamada İsrail'i sorumlu tutarak "misilleme" sözü verdi. İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ise savaşın yeni bir aşamaya girdiğini söyledi. Bir güvenlik kaynağı, el telsizlerinin Hizbullah tarafından beş ay önce, çağrı cihazlarıyla aynı zamanda satın alındığını söyledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı; bugün Lübnan'nın güneyinde, Beyrut'un banliyölerinde ve Bekaa Vadisi'nde Hizbullah tarafından kullanılan el telsizlerinin patlatılması sonucu 20 kişinin öldüğünü ve en az 450 kişinin yaralandığını açıkladı.

Hizbullah, Orta Doğu'da daha geniş çaplı bir savaş ihtimalini gündeme getiren patlamalardan bu yana ilk kez İsrail mevzilerine roketlerle saldırdığını açıkladı.

El telsizleri nasıl patlatıldı?

Reuters tarafından incelenen patlatılmış telsizlerin görüntülerinde iç panelde “ICOM” ve “Japon malı” ibarelerinin yer aldığı görüldü. Bir güvenlik kaynağı, el telsizlerinin Hizbullah tarafından beş ay önce, çağrı cihazlarıyla aynı zamanda satın alındığını söyledi.

Reuters'a konuşan Lübnanlı üst düzey bir güvenlik kaynağı ve bir başka kaynak, yabancı topraklarda uzun bir özelleşmiş operasyon geçmişine sahip olan İsrail istihbarat ajanlarının çağrı cihazlarının içine patlayıcı yerleştirdiğini iddia etti.

İsrail Savunma Bakanı: Savaşta yeni bir aşamaya geçiyoruz

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant savaşın yeni bir aşamaya girdiğini, ağırlık merkezinin daha fazla asker ve kaynak aktarılan kuzey sınır bölgesine kaydığını söyledi.

Gallant bir hava kuvvetleri üssünde yaptığı açıklamada “Savaşta yeni bir aşamaya geçiyoruz; bu aşama cesaret, kararlılık ve azim gerektiriyor” dedi.

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi de ordunun henüz harekete geçirmediği pek çok kabiliyete sahip olduğunu söyleyerek “Bana öyle geliyor ki hazırlık durumumuz iyi ve bu planları ileriye dönük olarak hazırlıyoruz. Kural şu ki, ne zaman belli bir aşama üzerinde çalışsak, sonraki iki aşama zaten ilerlemeye hazır oluyor. Her aşamada Hizbullah'ın ödeyeceği bedel yüksek olmalı” dedi.

Reuters: Almanya, İsrail'e silah ihracatını askıya aldı

Reuters'in Ekonomi Bakanlığı'na yakın bir kaynaktan edindiği bilgiye göre Almanya, İsrail'e yeni silah ihracatını askıya aldı.

Bakanlığa yakın bir kaynak, üst düzey bir hükûmet yetkilisinin, Almanya'dan yapılan silah ihracatının uluslararası insancıl hukuku ihlal ettiğini savunan yasal davaların çözülmesini beklerken İsrail'e silah ihracat lisanslarını onaylama çalışmalarını durdurduğunu söylediğini aktardı.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri'nden açıklama: Patlamaların siviller üzerindeki etkileri kabul edilemez

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Turk, Lübnan ve Suriye saldırılarının ardından devletleri çatışmaları azaltmak için 'acil önlemler' almaya çağırdı.

AA'nın aktardığına göre Turk, yaptığı açıklamada, "Dün Lübnan ve Suriye'de en az 12 kişiyi (2 çocuk dahil) öldürdüğü ve binlerce kişiyi yaraladığı eş zamanlı patlamalar şok edici ve siviller üzerindeki etkileri kabul edilemez" dedi.

Turk, "Bu son derece çalkantılı dönemde, bölgede ve ötesinde nüfuz sahibi tüm devletlere, mevcut çatışmaların daha da genişlemesini önlemek için acil önlemler almaları çağrısında bulunuyorum. Artık dehşetlere, acılara son verin" dedi, "Hedef alınan cihazların kimde olduğu, nerede olduğu ve çevresi bilinmeden, siviller veya silahlı grup üyeleri binlerce kişiyi aynı anda hedef almak, uluslararası insan hakları hukukunu ve uluslararası insancıl hukuku ihlal etmektedir" ifadelerini kullandı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres de saldırılardan dolayı "derinden endişeli" olduğunu ifade ederek "Olayların daha fazla tırmanmasını önlemek için tüm aktörler azami itidal göstermelidir" uyarısında bulundu.