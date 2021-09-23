Lübnan'da eğitim sistemi de alarm veriyor

Lübnan'da öğrenciler iki yılın ardından tekrar okullarına döndü. Koronavirüs krizi ve ülkedeki protestolar, eğitimin devam etmesine engelledi. Ülkedeki kıtlığı nedeniyle öğrenciler, okula gidecek araç bulamıyor.

Lübnan'da öğrenciler, 2 senenin ardından okula döndü. COVID-19 salgını ve ülke çapına yayılan protestolar, öğrencilerin yüz yüze eğitimine engelledi

Ülkedeki ekonomik kriz ve enerji kıtlığının yol açtığı ulaşım sorunu, eğitim sisteminin de krizin eşiğinde olmasına neden oluyor.

Öğrenciler, okula gitmek için araç bulamıyor.

3 çocuk babası Ömer Mansur, fahiş fiyattaki okul servisine ödeme yapamadığını söylüyor. Mansur, her sabah çocuklarıyla okula yürüyor.

Okulla ev arasındaki mesafenin uzunluğu nedeniyle, bazı Lübnanlılar için yürümek de çözüm değil.

En iyi eğitim veren ülkeler arasında 10'uncuydu

Lübnan, bir zamanlar eğitimde Ortadoğu'nun parlayan yıldızıydı.

Dünya Ekonomi Forumu'na göre en iyi eğitim veren ülkeler arasında 10'uncu sıradaydı.

Ancak ülkede ekonomi her geçen gün kötüye gidiyor. Lübnan nüfusunun dörtte üçü yoksulluk seviyesinde ve ülkenin yerel para birimi lira da, son 2 yılda yüzde 90 değer kaybetti.

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23/09/2021 09:13