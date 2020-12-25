Lübnan'da ilk kez mutasyona uğramış Covid-19 vakası görüldü

İngiltere'de tespit edilen yeni tip koronavirüsün (Covid-19) daha hızlı yayılan türüne Lübnan'da da rastlandı.

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25/12/2020

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Lübnan'da ilk kez mutasyona uğramış Covid-19 vakası görüldü

İngiltere'de tespit edilen yeni tip koronavirüsün (Covid-19) daha hızlı yayılan türüne Lübnan'da da rastlandı.
Lübnan Sağlık Bakanı Hamad Hasan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 21 Aralık'ta Londra-Beyrut seferini yapan uçaktaki yolculardan birinde Covid-19'un mutasyona uğramış türünün görüldüğünü belirtti.
Bakan Hasan, 21 Aralık'tan gerçekleşen uçuşta yer alanlar başta olmak üzere İngiltere'den gelen tüm yolcuların koruyucu uyarıları dikkate almaları çağrısında bulundu.
Lübnan Sağlık Bakanlığının son açıklamasında, ülkede Covid-19 kaynaklı can kaybının 1353, vaka sayısının 165 bin 933 ve sağlığına kavuşanların sayısının 117 bin 311 olduğu bildirilmişti.

25/12/2020 15:48
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TAGS: İngiltere, koronavirüs
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Prof. Dr. Ertuğrul: Mutasyonun aşıyı etkilemeyeceğini öngörüyoruz

HK DÜNYA

Prof. Dr. Bülent Ertuğrul, yeni tip corona virüsünün İngiltere'de mutasyona uğramasının ilk etapta aşıyı etkilemesinin söz konusu olmayacağını söyledi. Ertuğrul, "Çünkü bu mutasyon bölgesi çok küçük bir bölge ve bir proteinde ufak bir değişiklik var. Virüsün insan hücresine yapıştığı yerde. Bizim antikorlarımız o proteinin bütününe yönelik yanıt verdiğinden dolayı şu anda aşıyla oluşacak antikorların etkilenmeyeceğini öngörüyoruz" dedi.

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