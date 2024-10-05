Lübnan'dan kaçan gemiler Ay. Napa ve Larnaka Marinasına geliyor

Lübnan’daki savaştan kaçan siviller deniz yoluyla Güney Kıbrıs’a gelmeye devam ediyor.

Politis gazetesi, Rum Limanlar Müdürlüğü’nden aldığı bilgilere dayanarak son günlerde Ay.Napa ve Larnaka marinasına onlarca gemi ve yatın geldiğini yazdı.

Son günlerde Güney Kıbrıs’a 600 kişiyi taşıyan 30 geminin geldiğini yazan gazete yolcuların özellikle Avrupa vatandaşları, diplomatik misyon üyeleri, çifti uyruklu Lübnanlılar olduğunu belirtti.

-Sığınakların artırılması

Öte yandan Haravgi gazetesine göre Sivil Savunma Basın Sözcüsü Panayiotis Liasidis Güney Kıbrıs’ta 2 bin 200 sığınak bulunduğunu ve sayılarının artırılması için çabaların sürdürüldüğünü söyledi.

Liasidis, ihtiyaç duyulması halinde sığınakların nüfusun yüzde 30’nu ağırlamaya hazır olduğunu da belirtti.