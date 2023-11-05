Lucas Torreira için bir transfer iddiası daha

ads ads ads ads
05/11/2023

ads
Lucas Torreira için bir transfer iddiası daha

Galatasaray'ın başarılı orta saha oyuncusu Lucas Torreira için transfer iddiası ortaya atıldı. Lucas Torreira için İtalyan devinin takibini sürdürdüğü belirtildi.

Galatasaray'da gösterdiği performansla ilk 11'in kilit isimlerinden olan Lucas Torreira'nın adı Transfer dedikodularına karışmaya devam ediyor.

MILAN'IN GÖZÜ LUCAS TORREIRA'DA

Uruguaylı orta saha oyuncusu için geçtiğimiz aylarda Napoli ve Celta Vigo iddiaları ortaya atılırken, Milan'ın da oyuncu için bir süredir devrede olduğu aktarıldı.

Sabah'ın haberine göre Milan, Lucas Torreira'nın durumunu yakından takip ediyor. Yine haberde deneyimli futbolcunun birçok istatistikte takım içinde zirveyi gördüğü aktarıldı.

Lucas Torreira bu sezon Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda 15 maça çıktı ve 1264 dakika süre aldı.

27 yaşındaki futbolcunun Sarı-Kırmızılılarla 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyor.

05/11/2023 10:02
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: Lucas Torreira için bir transfer iddiası daha
MANŞETLER

HK SPOR

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.