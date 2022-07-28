Lucescu basın toplantısına katılmadı: "Böylesi tezahüratlar beklemezdim"

Dinamo Kiev teknik direktörü Mircea Lucescu, 2-1 kazandıkları Fenerbahçe maçının ardından basın toplantısına katılmadı.

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28/07/2022
NTV

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Lucescu basın toplantısına katılmadı: "Böylesi tezahüratlar beklemezdim"

UEFA Şampiyonlar Ligi 2'nci Ön Eleme Turu rövanş karşılaşmasında deplasmanda Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup eden Dinamo Kiev, adını 3'üncü ön eleme turuna yazdırdı.

Ukrayna ekibinde teknik direktör Mircea Lucescu, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında yer almadı. 

Tecrübeli teknik adam, yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada, "Sizlere soruyorum kaç tane faul yaptığımızı yine saydınız mı? Her şey planımız dahilindeydi, işledi ve kazandık. Ama taraftarları hesaba katamamışız böylesi tezahüratlar beklemezdim, yazık" ifadelerini kullandı.

28/07/2022 09:16
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TAGS: Lucescu, Basın Toplantısı, Tezahürat,
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