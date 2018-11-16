Lucescu’dan flaş Mert Günok ve Burak Yılmaz açıklaması

UEFA Uluslar Ligi’nde B Ligi 2. Grup’ta son maçına çıkacak olan Ay-Yıldızlılar’da Teknik Direktör Mircea Lucescu, İsveç maçı öncesi basın toplantısı düzenledi. Lucescu, gündeme dair flaş açıklamalarda bulunurken kadro tercihlerinin altında yatan nedenleri de açıkladı ve Türkiye’nin yeni jenerasyonundan umutlu olduklarının altını çizdi.

Medipol Başakşehir formasıyla gösterdiği performansla adından söz ettiren ve Süper Lig’in en formda kalecileri arasında başı çeken Mert Günok’un A Milli Takım’ın aday kadrosuna alınmaması ile ilgili olarak yöneltilen soruya, “Mert Günok’u kadroya almayı düşünüyorduk ama düzenli oynamaya 28-29 yaşında başladı. Birkaç hata yaptığından dolayı almadık. Kapılar kapanmış değil. Böyle oynamaya devam ettiği takdirde elbette alacağız. Sinan Bolat da şu an Belçika’daki en iyi kaleci” şeklinde yanıt veren deneyimli teknik adam santrfor seçimleriyle ilgili ise, “Burak Yılmaz’ı kulübüyle olan sorunlardan dolayı alamadım. Enes’in sağlık sorunu var. Umut Bulut da 34 yaşına geldi” dedi.

‘Avrupa’nın en genç milli takımıyız’

Geleceğe yönelik bir takım kurduklarını ve yaklaşık bir senedir yeni bir jenerasyonla çalıştıklarının altını çizen Luce, “Avrupa’nın en genç milli takımıyız, bu geleceğin bu takıma ait olduğunu gösterir. Yeni, genç bir ekip kurduk. Geleceğimiz bu takıma ait. 1 senedir bu arkadaşlarla çalışıyoruz ve hepsi bir yerlere gelmeyi başardılar. Sonuç odaklı değil, gelişim odaklı gidiyoruz. Hepsi bir seviyeye geldi, kendi takımlarında 11 çıkmaya başladı. Cengiz gibi, Okay gibi, Çağlar gibi oyuncular bir çalışmayla bir yere çıktı” ifadelerini kullandı.