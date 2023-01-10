Lucien Favre, Nice'ten kovuldu

Nice'te Lucien Favre dönemi ikinci kez sona erdi.

Fransız ekibi üst üste gelen kötü sonuçların ardından İsviçreli teknik direktörün görevine son verdi.

Ligde 17 haftada topladığı 21 puanla 11. sırada yer alan Nice, Fransa Kupası'na dramatik bir şekilde veda etmişti.

Ulusal Lig takımlarından Le Puy karşısında 1-0 mağlup olan Nice turnuvaya son 64 turunda veda etti. Kulüp yönetimi bu yenilgi sonrası Favre ile yolları ayırdı.

2016-18 yılları arasında Nice'i çalıştıran Favre daha sonra Dortmund'a gitmiş ve ardından 2022 yazında ikinci kez Nice'e imza atmıştı.

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10/01/2023 10:12