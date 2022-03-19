Luhansk Valisi insani koridorun bugün açılacağını duyurdu

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları 24. günüe girdi. Luhansk Valisi bugün sivillerin tahliyesi için insani koridorun açılacağını açıkladı. Tahliyelerin saat 10'dan itibaren başlaması bekleniyor.

Ukrayna'da Rus güçlerinin saldırıları 24. günde de devam ediyor.

Luhansk Valisi bugün sivillerin tahliyesi için insani koridorun açılacağını, duyurdu. Tahliyelerin saat 10.00'dan itibaren başlaması planlanıyor.

ZELENSKİ: KONUŞMANIN ZAMANI GELDİ

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski yeni bir video mesaj yayınladı. Zelenski, Rusya'ya bir kez daha görüşme çağrısında bulundu.

Zelenski, yayımladığı video mesajında, bu kez devlet başkanlığı binasının önünden halka seslendi.

Ukrayna ile Rusya arasındaki müzakerelere değinen Zelenski, "Ukrayna için toprak bütünlüğünü ve adaleti yeniden sağlama zamanı geldi." dedi.

RUSYA LUHANSK BÖLGESİNİN YÜZDE 90'INI ELE GEÇİRDİ

Rusya Savunma Bakanlığı dün Ukrayna'nın Luhansk bölgesindeki toprakların yüzde 90'ının ele geçirildiğini bildirdi.

Mariupol kentinin kuşatıldığını ifade eden Konaşenkov, bu kentin merkezinde çatışmaların sürdüğünü belirtti.

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19/03/2022 08:18