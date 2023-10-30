Luis Diaz'ın babasıyla ilgili bilgi paylaşana 40 bin sterlin ödül

Liverpool forması giyen Luis Diaz'ın anne ve babası, Kolombiya'da kaçırılmıştı. Oyuncunun annesi bulunurken, babası Luis Manuel için arama çalışmaları sürüyor.

Luis Diaz'ın anne ve babası, Kolombiya'da silahlı kişiler tarafından kaçırıldı. Başlatılan arama çalışmalarının ardından annesi Cilenis Marulanda, Barrancas bölgesinde hafta sonu bulunurken, babası Luis Manuel için çalışmalar devam ediyor.

KOLOMBİYA DEVLET BAŞKANINDAN AÇIKLAMA

Kolombiya basınında yer alan haberlere göre, konu hakkında açıklamalarda bulunan Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro, Diaz'ın babasının bulunması için "emniyet yetkililerinin çalışmalarını tüm gücüyle sürdürdüğünü" vurguladı.

40 BİN STERLİN PARA ÖDÜLÜ

Kolombiya'nın kuzeyinde Luis Diaz'ın babasını bulmak için devam eden operasyona, yüzün üzerinde emniyet yetkilisinin katıldığı ve bu konuda bilgi paylaşanlara 40 bin sterlin para ödülü verileceği ifade edildi.

Luis Diaz, yaşananlar nedeniyle Liverpool'un ağırladığı Nottingham Forest'ı 3-0 yendiği dün oynanan lig maçında, kadroda yer almamıştı.