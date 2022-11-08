Luis Suarez'den veda

Luis Suarez'den sürpriz karar.

Geçen sezon Atletico Madrid takımından ayrılan ve futbola başladığı Naciaonal takımına transfer olan Luis Suarez, buradaki kariyerini de noktaladı.

Uruguaylı futbolcu, çocukluk aşkı olan mavi beyazlı renklere gözyaşları içinde veda etti.

Nacional ile 16 maça çıkan Suarez, takımına 8 gollük katkı sağladı. 35 yaşındaki futbolcu, Uruguay'da kaldığı kısa sürede 2 kez kupa sevinci de yaşadı.

Tecrübeli forvetin yeni rotası ise şimdiden merak konusu oldu.

Kariyerinde Liverpool, Ajax, Barcelona ve Atletico Madrid gibi takımlar olan 35 yaşındaki forvete Endonezya ve Suudi Arabistan ekipleri tarafından yoğun ilgi var.

Luis Suarez'in aklında ise Avrupa takımları olduğu belirtiliyor.

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08/11/2022 16:16