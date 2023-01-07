Luis Suarez'e 30 bin kişilik imza töreni

Brezilya Ligi ekiplerinden Gremio’nun yeni transferi Luis Suarez’e 30 bin taraftar “hoş geldin” dedi. 2 yıllık sözleşme imzalayan, bir dönem Barcelona’da da forma giyen 35 yaşındaki yıldız, yeni takımının taraftarlarıyla tanıştı.

Suarez için 30 binden fazla kişi taraftar, Porto Alegre’deki stadını doldurdu. Taraftarlar, Suarez'e büyük sevgi gösterisinde bulundu.

NEYMAR VE BUSQUETS'TEN MESAJ

Suarez, “Goller atacağım ve burada şampiyonluklar kazanacağım. Buna söz veriyorum” dedi. Sunumda, aralarında Neymar ve Busquets’in de olduğu eski takım arkadaşlarının sözleri büyük ekranda gösterildi.

(Spor Arena)

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07/01/2023 10:51