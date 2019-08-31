Luiz Gustavo adım adım Fenerbahçe'ye

Fenerbahçe'nin uzun süredir transfer etmek için çaba harcadığı Luiz Gustavo için Fransasız gazetesi L'Equipe'ten yeni bir iddia geldi.

L'Equipe gazetesi muhabirleri Vincent Garcia ve Johan Rigaud, "Marsilya kulübü içerisinden kaynaklarımız, Luiz Gustavo için Fenerbahçe ile anlaşmaya çok yakın olduklarını, sadece küçük bazı detaylarını kaldığını söyledi" ifadelerini kullandı.

"6 milyon Euro’ya anlaştılar"

Fenerbahçe'nin Olimpik Marsilya ile 6 milyon euro bonservis karşılığı anlaştığı ifade edildi. Başlangıçta transfere direnen Marsilya Başkanı Jacques-Henri Eyraud, Gustavo'nun talebi sonrası ikna oldu. Fenerbahçe, Luiz Gustavo ile kontrat detaylarının tamamında anlaşma sağladı. Sarı lacivertli kulüp, Marsilya ile el sıkıştığı takdirde imzalar atılacak.

Gustavo'nun yerine Rongier

Olimpik Marsilya, Luiz Gustavo'nun yerine istediği Valentin Rongier için Nantes ile anlaşma sağladı. Nantes Başkanı Waldemar Kita, 20 milyon euroluk talebini 11+4 milyon euroya indirdi. Marsilya ile Nantes, şu an sadece ödeme planı üzerinde görüşmeler devam ediyor. Bu transferin kısa süre içerisinde çözülmesi ve Rongier'nin Marsilya'ya imza atması bekleniyor.

Rongier'nin Marsilya'ya transfer olmasının ardından Luiz Gustavo da Fenerbahçe'ye imza atacak.