Lüks Araç Kiralamada Lider Marka: Avec Car Rentals

2005 yılında AVEK Otomotiv adı altında sıfır araç satışı sunan Paşalı Grup, 2006 yılı itibariyle de Avec Car Rentals ile araç kiralama sektöründe hizmet vermeye başladı. Volkswagen, Audi, SEAT, Skoda ve DOD markalarının 3 Noktada 12 Showroom’la Yetkili Satış ve Servis hizmetini en kaliteli şekilde vererek kısa sürede sektörün önde gelen firmaları arasında yer aldı. İkinci el araç satışı sektöründe de yakalanan uyum, müşteri memnuniyetine verilen değer sayesinde zirvedeki yerini kaptırmadı.

Avec Car Rentals filosunda bulunan ekonomik, tam boy veya lüks sedan araçlar dahil olmak üzere çeşitli kiralık araçlar arasından seçim yapabilirsiniz. Yakıt verimliliği, iç genişlik, konfor veya şıklık arayışı içindeyseniz Avec araç kiralama sizin için fırsatlarla dolu ilk adres olacaktır. Eğlenceli bir aile gezisine veya macera dolu bir araç yolculuğu düşünüyorsanız Avec araç kiralama ile birçok seçenek arasından istediğiniz standartlarda araç kiralayabilirsiniz.

İster iş ister eğlence için kiralıyor olun, ihtiyaçlarınızı karşılayacak aracı Avec Car Rentals filosunda bulabilirsiniz. Avec Car Rentals, çok çeşitli donanım özellikleri, en modern tasarımlar ve farklı araç kiralama seçenekleriyle en yeni modelleri sunmak için lider otomobil markalarına ait araçları kullanmaktadır.

SUV VE ORTA SINIF ARAÇ KİRALAMA

Kiralık SUV araçlar, oturma kapasitesi ve geniş bagaj alanı ile kullanıcılar için mükemmel bir esneklik sunmaktadır. Geniş aileyle ya da arkadaşlarınızla çıkacağınız bir yolculuk için en ideal kiralık SUV araçlar filomuzda yer almaktadır. Orta sınıf araçlarda en uygun fiyata en kaliteli hizmeti Avec Car Rentals ile alabilirsiniz.

KISA VE UZUN SÜRELİ ARAÇ KİRALAMA

Avec Car Rentals kalitesiyle uzun süreli araç kiralama ile, birkaç hafta, bir ay veya daha uzun bir süre boyunca istediğiniz aracı kiralayabilirsiniz.

EKONOMİK & UCUZ ARAÇ KİRALAMA

Piyasadaki en ekonomik araçları Avec Car Rentals’tan kiralayabilirsiniz. En iyi teklifi aldığınızı bilerek ve güvenle online ucuz araç kiralama işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

LÜKS ARAÇ KİRALAMA

Yüksek konfor ve kalitede bir sürüş deneyimi istiyorsanız, AVEK’in geniş yelpazeli lüks araçlar grubundan araç kiralayabilirsiniz.Lüks araç kiralama için hemen sayfamıza göz atın ya da iletişim kanallarımız vasıtasıyla bize ulaşın.

İKİNCİ EL SATILIK ARAÇ

Bütçenize uygun bir ikinci el araç satın almak istiyorsanız en uygun fiyata en iyi seçenekler AVEK Otomotiv’de! İkinci el otomotiv sektörünün lider markası AVEK Otomotiv kurulduğundan bu yana daha fazla tasarruf için size uygun fiyata yüksek kaliteli ikinci el araçlar sağlamayı hedeflemektedir. Kullanışlı internet sitesi ve kaliteli müşteri hizmetleri ile diğer kullanılmış otomobil bayilerinde bulamayacağınız avantajlarla dolu AVEK Otomotiv’de aracınız sizi bekliyor. İkinci el araçların temiz, sorunsuz ve kontağı çevirip evinize sürebileceğinizden emin olmanız için AVEK Otomotiv ikinci el araçları sıkı bir kontrolden geçmektedir.

ONLİNE RANDEVU

Bir sonraki aracınıza sahip olmadan önce, AVEK Otomotiv internet sitesinden online randevu alabilir ve müşteri hizmetlerinden gerekli bilgileri alabilirsiniz. Kolayca ulaşabileceğiniz hizmet noktaları ve geniş marka seçenekleri ile AVEK Otomotiv eşsiz fırsatlarla sizi bekliyor.