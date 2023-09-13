Lüks Ürünlere KDV Zammı!

Maliye Bakanı Dr. Özdemir Berova, "Sabah Sabah" programının yayınlandığı Kıbrıs TV'de ülkenin ekonomik durumuna dair önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Berova, Katma Değer Vergisi'nin (KDV) ülkenin en önemli gelir kaynaklarından biri olduğunu vurgulayarak, KDV oranlarının düşük olduğu alanların tespit edildiğini dile getirdi. Yeni yasa ile lüks tüketimle ilişkilendirilebilecek bazı ürünlerde KDV oranlarını artırma yetkisi kullandıklarını açıklayan Berova, örneğin, 300 metrekarelik evlere ait KDV oranını yüzde 16'dan yüzde 20'ye yükselttiklerini belirtti. Ayrıca ATV ve jet ski gibi lüks ürünlerde de KDV oranlarında artışlar yapıldığını ekledi.

Maliye Bakanı, ülkedeki bir diğer önemli sorunun, tapuya dönüştürülmemiş birçok ev veya binanın bulunması olduğuna dikkat çekti ve bu konuda bir çalışma yapacaklarını açıkladı. 300 metrekarelik evlerin KDV oranlarının artırılması çalışmasının bir başlangıç olduğunu ve ilerleyen dönemlerde diğer metrekarelerde KDV oranlarında değişikliklerin olabileceğini belirtti. Ayrıca bu binaların tapulaştırılması için adımlar atacaklarını ifade etti.

Berova, birçok proje ve programlarının olduğunu ve ana hedeflerinin gelirleri artırmak ve projelere kaynak ayırmak olduğunu belirtti. Başbakan'ın bu konudaki kararlılığını vurgulayan Berova, özellikle alt ve orta gelir grubundaki vatandaşların enflasyondan minimum düzeyde etkilenmelerini sağlamak için çalışmalar yapacaklarını söyledi. Hükümetin bazı temel tüketim mallarındaki KDV oranlarını sıfırladığını ancak bu kararın vatandaşlar üzerindeki etkisini değerlendirmek için bir araştırma yaptıklarını ve gelen ön raporların, fiyatları düşürmekte etkili olmadığını gösterdiğini ifade etti.