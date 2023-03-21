Lüks yolcu gemisinde 318 kişi bilinmeyen bir sebepten hastalandı

ABD’nin Teksas eyaletinde 5 Mart’ta limana yanaşan lüks yolcu gemisi Ruby Princess’ın 284 yolcusu ve 34 mürettebatının, bilinmeyen bir sebepten hastalandığı açıklandı. Hastalanan kişilerde kusma ve ishal gibi belirtiler olduğu ifade edildi.

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21/03/2023

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Lüks yolcu gemisinde 318 kişi bilinmeyen bir sebepten hastalandı

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) kurumu, dün açıklama yaparak Teksas eyaletinin Galveston kentinde, 5 Mart’ta demir atan Ruby Princess’ın 284 yolcusu ve 34 mürettebatının bilinmeyen bir sebepten hastalandığını duyurdu.

CDC açıklamasında hastaların kusma ve ishal belirtileri gösterdiğini vurgulayıp “Bildirilen mide-bağırsak hastalığı vakaları tüm yolculuk için toplamlardır ve herhangi bir uğrak limanındaki veya karaya çıkıştaki aktif mide-bağırsak vakalarının sayısını temsil etmemektedir” denildi.

CDC hastalığın kökeni ile ilgili soruşturmanın devam ettiğini belirtti.

21/03/2023 10:02
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TAGS: Lüks yolcu gemisi, haber, dünya
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