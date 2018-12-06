Lüksemburg toplu taşımanın ücretsiz olduğu ilk ülke oluyor

Lüksemburg, dünyada toplu taşıma araçlarının tamamen ücretsiz olduğu ilk ülke unvanını alacak. Ülkede, önümüzdeki yazdan itibaren bütün tren, tramvay ve otobüsler ücretsiz olacak.

Toplam nüfusu 600 bin kişi olan ülke, trafik sorunuyla baş etmeye çalışıyor.

Nüfusun yaklaşık 6'da biri, ülkeyle aynı ismi taşıyan başkent Lüksemburg'da yaşıyor.

Ancak 110 bin nüfuslu başkente, çevre kasaba ve köylerde yaşayanlar ile komşu ülkelerden her gün yaklaşık 400 bin kişi geliyor.

Fransa, Belçika ve Almanya'dan günlük yaklaşık 200 bin kişi çalışmak için Lüksemburg'a geçiyor.

Bu da, başkent ve çevresinde günün her saati ciddi trafik sorununa yol açıyor.

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Hafta başında kurulan Xaviet Bettel başkanlığındaki yeni koalisyon hükümeti, hem trafik sorununa çözüm bulmak hem de çevre kirliliğini azaltmak için, toplu taşımaya ağırlık verilmesini istiyor.

Bu nedenle ülkedeki tüm toplu taşıma araçlarının ücretsiz hale getirilmesi benimsendi.

Yeni uygulama, önümüzdeki yaz aylarında başlayacak ve 2020'den itibaren Lüksemburg, dünyada toplu taşımanın tamamen ücretsiz olduğu ilk ülke unvanını alacak.

Lüksemburg'da halen 20 yaş ve altındakiler için toplu taşıma araçlarında ücret alınmıyor.

Geri kalan halk ve turistler ise 2 saat sınırsız toplu taşıma yolculuğu için toplam 2 euro ödüyor.

Liberal eğilimli Demokrat Parti (DP), Sosyal Demokrat Parti (LSAP) ve Yeşil Parti'den (Dei Greng) oluşan koalisyon hükümeti, halka iki yeni tatil günü daha vermeyi planlıyor.

Yeni hükümet programında, Lüksemburg'un keyif amaçlı esrar üretimi, satışı ve kullanımını tamamen serbest bırakan ilk Avrupa ülkesi olması da benimsenmişti.

Lüksemburg hükümeti, halka tıbbi ilaçların ücretsiz verilmesini, girişimcilere yönelik vergi indirimi ile emlak vergilerinin azaltılmasını da programına aldı.