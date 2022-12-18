Lush Cafe’de yangın!

Lefkoşa surlariçi’nde bulunan Lush Cafe’de saat 16:00 sıralarında yangın meydana geldi.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, muhtemelen baca içerisinde biriken yağların oluşan ısıdan dolayı alevlenmesi sonucu bir yangın meydana geldi. Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup çıkan yangın sonucu, çatı katında bulunan baca ve baca motoru ile 2 adet klima dış ünitesi, bar bölümünün hasır kamıştan mamul tavanı ve bina dışında bulunan 2 tonluk su deposu yanarak zarar görmüş olup, çıkan dumandan dolayı tüm duvarlar islenmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

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18/12/2022 19:02