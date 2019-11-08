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Lute-Akıncı görüşmesi 16 Kasım'da

KKTC Cumhurbaşkanlığı Lute-Akıncı görüşme tarihi ile ilgili açıklama yaptı

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08/11/2019

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Lute-Akıncı görüşmesi 16 Kasım'da

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın, 16 Kasım Cumartesi günü saat 11:00'de, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Geçici Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute ile görüşeceği açıklandı.

KKTC Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, 16 Kasım Cumartesi günü saat 11.00’de BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in geçici Özel Danışmanı Jane Holl Lute’u kabul ederek görüşecek.

08/11/2019 16:32
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TAGS: Lute-Akıncı, haber, kıbrıs, görüşmesi 16, Kasım’da
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